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Металлургический уголь теряет рынок: Турция прекратила закупки из России в июле

Металлургический уголь теряет рынок: Турция прекратила закупки из России в июле

МОСКВА, 16 сентября, ФедералПресс. Россия в январе – июле 2026 года сократила экспорт коксующегося угля в Турцию на 30 %, до 224,5 тыс.

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