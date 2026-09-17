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Лещенко — о дебюте Гутьерреса в матче против «Оренбурга»: «Главное, что не испортил ситуацию»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» оценил дебют чилийского полузащитника бело-голубых Максимилиано Гутьерреса в матче 8-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:0).

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