Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» оценил дебют чилийского полузащитника бело-голубых Максимилиано Гутьерреса в матче 8-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:0).
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