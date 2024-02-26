ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM ВЛАД ШЛЕПЧЕНКО НАСТУПЛЕНИЕ С ДЕСЯТКОМ ТЫСЯЧ В ОКРУЖЕНИИ: ИТОГИ ДВУХ ЛЕТ СВО НА КАРТЕ 24 февраля 2022 года Россия бросила вызов мировому порядку, сложившемуся после поражения СССР в холодной войне.
Чего мы добились за эти два года и куда идём
Комментарии
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Владимир Карпов
Ау-у ..., Путин и Шойгу ! Когда ответите на эти вопросы ???
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6 час.
Владимир Карпов
Ау-у ..., Путин и Шойгу ! Когда ответите на эти вопросы ???
Ответить
6 час.
Владимир Карпов
Ау-у ..., Путин и Шойгу ! Когда ответите на эти вопросы ???
Ответить
6 час.
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