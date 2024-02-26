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Позитив для оптимистов

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  • Владимир Карпов
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Чего мы добились за эти два года и куда идём

Чего мы добились за эти два года и куда идём

ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM ВЛАД ШЛЕПЧЕНКО НАСТУПЛЕНИЕ С ДЕСЯТКОМ ТЫСЯЧ В ОКРУЖЕНИИ: ИТОГИ ДВУХ ЛЕТ СВО НА КАРТЕ 24 февраля 2022 года Россия бросила вызов мировому порядку, сложившемуся после поражения СССР в холодной войне.

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Комментарии
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Владимир Карпов
Ау-у ..., Путин и Шойгу ! Когда ответите на эти вопросы ???
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6 час.
Владимир Карпов
Ау-у ..., Путин и Шойгу ! Когда ответите на эти вопросы ???
Ответить
6 час.
Владимир Карпов
Ау-у ..., Путин и Шойгу ! Когда ответите на эти вопросы ???
Ответить
6 час.

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