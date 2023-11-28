В МВД предложили запретить нелегальным мигрантам водить автомобили

Global Look Press/Bulkin Sergey/news.ru В МВД России разработали законопроект, вводящий в отношении нелегальных мигрантов так называемый "режим контролируемого пребывания", который будет накладывать на них ряд ограничений.
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