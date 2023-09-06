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Newsweek: Киев не в силах провести операцию против Крыма

Newsweek: Киев не в силах провести операцию против Крыма

Киевский режим не имеет возможности приступить к проведению направленного на Крымский полуостров широкого манёвра из-за того, что боевики нацистских формирований столкнулись с потерей ресурсной базы на Южном участке линии боевого соприкосновения.

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