"Исследователь"Бывший заместитель начальника отдела НИИ военной истории Военной академии Генерального штаба подполковник Алексей Белков оказался одним из лидеров вскрытой ФСБ проукраинской неонацистской группировки, поддерживавшей связи с террористическим РДК и "Азовом".
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