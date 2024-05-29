В ЯНАО ледоход на Оби прошел в районе Катравожа Приуральского района

Ледоход на реке Обь находится примерно в 40 километрах от Салехарда. 28 мая он начался в районе села Катравож Приуральского района, рассказал начальник отдела гидрологии Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Михаил Кузнецов.
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