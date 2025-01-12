Серия землетрясений в Сочи - ждать ли в Крыму подземных толчков

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Докатится ли волна землетрясений в Краснодарском крае до Крыма, в комментарии РИА Новости Крым рассказал начальник научного отдела "Крымского регионального центра оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства" Андрей Бессмертный.
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