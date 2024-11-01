Алла Пугачева с мужем избалованные и эгоистичные люди, завил Сергей Соседов

Музыкальный эксперт Сергей Соседов раскритиковал Аллу Пугачеву и Максима Галкина*, обвиняя их в эгоизме и отсутствии моральных принципов, а также в стремлении использовать различные возможности ради личной выгоды в своей карьере и жизни.
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