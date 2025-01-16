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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Касаткина третий раз прошла два круга на Australian Open. В двух матчах она отдала 6 геймов

Касаткина третий раз прошла два круга на Australian Open. В двух матчах она отдала 6 геймов

Она обыграла Яфань Ван – 6:2, 6:0. Во втором сете Касаткина повесила 35-ю баранку на уровне основного тура.

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