Приметы на Андрея Первозванного 13 декабря: как узнать имя суженого и о чем просить святого Ирэн ОрлонскаяВ России давно установилась традиция называть тринадцатое число декабря Андреевым днем, или Андреем Зимним.
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