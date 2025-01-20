В России допустили снижение покупательной способности среднего класса

Специалисты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН считают ключевым риском для российской экономики продолжающийся рост инфляционного давления, который происходит под влиянием увеличения издержек производителей и девальвации рубля.
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