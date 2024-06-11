На лето число авиарейсов из Челябинска в Минеральные Воды увеличат до семи в неделю

Авиакомпании увеличивают количество рейсов из Челябинска на курорты. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе аэропорта Челябинска, в период летней навигации количество рейсов из Челябинска в Минеральные Воды будет увеличено до семи в неделю.