Останется лишь фасад. Европа сокрушительно проигрывает еще одну войну

ВА

Владимир Акулов

Как гегемону-США гегемонить и дальше ? Надо всем конкурентам создать невыносимые условия и войны...Чтобы у конкурентов были война, пожары и хаос ...И чтобы в США было тихо и спокойно... Тогда доллар и дальше будет *резервной мировой валютой* , то есть *бумажным золотом*... Этим *бумажным золотом* можно и дальше всё в мире разрушать, обогащая свои оборонные компании ...Продолжая всё в мире покупать на незаработанные деньги , паразитируя на своей фиктивной гегемонии...