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Порядок, государство

991 подписчик

Останется лишь фасад. Европа сокрушительно проигрывает еще одну войну

Останется лишь фасад. Европа сокрушительно проигрывает еще одну войну

Кроме конфликта на Украине Европа завязла еще в одной войне, пишет Postoj. Речь идет о торговой войне с Китаем.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Как гегемону-США гегемонить и дальше ? Надо всем конкурентам создать невыносимые условия и войны...Чтобы у конкурентов были война, пожары и хаос ...И чтобы в США было тихо и спокойно... Тогда доллар и дальше будет *резервной мировой валютой* , то есть *бумажным золотом*... Этим *бумажным золотом* можно и дальше всё в мире разрушать, обогащая свои оборонные компании ...Продолжая всё в мире покупать на незаработанные деньги , паразитируя на своей фиктивной гегемонии...
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1 м.