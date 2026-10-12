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Пирог с капустой остался: как Владислав Гандрабура похудел на 45 килограммов и изменил роли

Пирог с капустой остался: как Владислав Гандрабура похудел на 45 килограммов и изменил роли

Владислав Гандрабура за год похудел на 45 килограммов. Сын Марии Ароновой, которого раньше называли «обаятельным пухляшом», стал заметно стройнее.

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