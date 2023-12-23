«Прошел несколько шагов и упал»: умер режиссер, которому звонила Пугачева перед отъездом из России

Александр Левенбук почувствовал себя плохо, но в поликлинике его отправили домой. Алла Пугачева Darya Parchinskaya/Russian LookGlobal Look PressСтало известно о смерти бессменного ведущего популярной детской образовательной передачи «Радионяня» Александра Левенбука.
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