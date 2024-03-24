Кирпичик БРИКС: олимпийская альтернатива

Президент Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Валерий Газзаев выразил мнение о том, что Международный олимпийский комитет превратился в политическую организацию в связи с заявлениями президента МОК Томаса Баха о возрастающей агрессивности российского правительства против Комитета, Игр и лично против него.