ДТП в Онеге: пешеход пострадал, водитель скрылся

На выходных в Онеге произошло транспортное происшествие, сообщает региональная Госавтоинспекция.Установлено, что неизвестный водитель наехал на мужчину 1958 года рождения, который переходил проезжую часть дороги в неположенном месте, хотя рядом был пешеходный переход.