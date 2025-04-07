ДТП в Онеге: пешеход пострадал, водитель скрылся

На выходных в Онеге произошло транспортное происшествие, сообщает региональная Госавтоинспекция.Установлено, что неизвестный водитель наехал на мужчину 1958 года рождения, который переходил проезжую часть дороги в неположенном месте, хотя рядом был пешеходный переход.
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