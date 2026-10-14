Штраф грозит 35-летней владелице хостела на Вишневского в Казани. Об этом сообщает МВД по РТ. Полицейские выяснили, что она предоставила жилье 773 мигрантам, однако соответствующим образом орган миграционного законодательства хозяйка хостела не уведомила.