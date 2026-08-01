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Санчес призвал срочно собрать глав МВД ЕС из-за ситуации в Сеуте

Санчес призвал срочно собрать глав МВД ЕС из-за ситуации в Сеуте

Премьер-министр Испании Педро Санчес направил письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Европейского совета Антониу Коште, выразив обеспокоенность реакцией ряда европейских стран на миграционный кризис в Сеуте.

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