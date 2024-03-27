Стартовал прием заявок на XXV рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров»

26 марта 2024 года на площадке ММПЦ «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция, посвященная старту XXV рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров», который Ассоциация менеджеров традиционно организует при поддержке ИД «Коммерсантъ».
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