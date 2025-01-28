Министр образования Люксембурга поддержал идею продвижения ЛГБТ в школах

Мнение сторонников усиления ЛГБТ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)-пропаганды в школах поддержал министр образования Люксембурга Клод Мейш во время дискуссии в Палате депутатов Великого Герцогства, 28 января сообщило издание RTL Today.
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