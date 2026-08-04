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РИА Новый день

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Прокуратура помогла участнику СВО получить 1,3 млн рублей

Участнику СВО пришлось через прокуратуру добиваться положенных выплат. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе надзорного органа, в марте 2023 года военнослужащему было отказано в назначении единовременных выплат в размере 300 тыс.

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