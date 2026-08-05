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Атака дронов ВСУ вызвала пожар в промзоне Уфы

Атака дронов ВСУ вызвала пожар в промзоне Уфы

В промзоне Уфы, расположенной примерно в 1400 километрах от границы с Украиной, в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины возник пожар на одном из предприятий.

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