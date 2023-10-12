Боец Волкановски отреагировал на предстоящий бой с Махачевым на UFC 294

Австралийский боец Алекс Волкановски в своих социальных сетях отреагировал на тот факт, что через десять дней ему придется выйти в октагон с российским спортсменом, чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Исламом Махачевым на турнире промоушена под номером 294.