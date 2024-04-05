Появились первые фотографии макетов iPhone 16 

Первые фотографии макетов iPhone 16 / © Sonny Dickson На фото видно, что все четыре модели будут оснащены кнопкой действия (способна отображать до 10 различных функций), которая на сегодня доступна только в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.
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