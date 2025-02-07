Администрация Трампа расформировывает группу «охотников» за российскими активами

Министерство юстиции США расформировывает Task Force KleptoCapture — рабочую группу, созданную в 2022 году после начала вооруженного конфликта между Россией и Украиной для обеспечения санкционного режима и преследования олигархов, близких к Кремлю.
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