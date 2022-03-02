Сбербанк сделал новое важное заявление для всех, у кого есть вклады

Сбербанк сделал новое важное заявление для всех, у кого есть вклады

Сбербанк вновь повысил ставки по сберегательным продуктам, теперь максимальная ставка по рублевому вкладу составляет 21%, а в долларах — до 6%, сообщили в банке.

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