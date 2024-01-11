Экс-депутат Рады намекнул на источник финансирования подрыва «Северных потоков»

Бывший депутат Верховной Рады Андрей Деркач намекнул, что взятка в размере шести миллионов долларов за закрытие дела компании Burisma была передана украинской разведке и потрачена на подрывы «Северных потоков».
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