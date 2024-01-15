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Суд в Москве продлил арест группе готовившей теракты украинских диверсантов

Суд в Москве продлил арест группе готовившей теракты украинских диверсантов

Лефортовским судом Москвы продлен срок ареста в отношении четырех украинских диверсантов, которые в августе прошлого года должны были совершить резонансные террористические акты на военных и энергетических объектах в Брянской области.

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Комментарии
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Игорь Егоров
Террористов и их пособников надо по законам военного времени просто утилизировать ,а не устраивать судебные процессы и разводить сопли показывая свою беспомощность.
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19 час.

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