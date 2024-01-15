Суд в Москве продлил арест группе готовившей теракты украинских диверсантов

Лефортовским судом Москвы продлен срок ареста в отношении четырех украинских диверсантов, которые в августе прошлого года должны были совершить резонансные террористические акты на военных и энергетических объектах в Брянской области.
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