Дипломат оценил возможность Байдена нарастить военную помощь Украине

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена в последние месяцы работы вряд ли решится на серьезное наращивание военной помощи Украине после применения Россией новейшей баллистической ракеты «Орешник».
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