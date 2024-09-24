Гладков привел подробности о несостоявшейся встрече с украинскими диверсантами

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что встречу с представителями украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), которые проникли в село Новая Таволжанка в 2023 году, не провели, поскольку те нарушили договоренности и подошли без пленных.
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