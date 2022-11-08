Daily Moscow

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Россия и США обсудят возобновление инспекций по СНВ-3 в Ближневосточном регионе

Россия и США обсудят возобновление инспекций по СНВ-3 в Ближневосточном регионе

Россия и США обсудят возобновление инспекций по СНВ-3 в Ближневосточном регионе. Как сообщает «Коммерсантъ», Российская Федерации и США обсудят возобновление контактов по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

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