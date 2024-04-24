Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Александр Платов
    Всё ему докладывают, но замутил всю эту мигрантскую вакханалию именно он, гарант. А для чего ему это нужно - думай сам.Точка невозврата
  • Владимир Уфимцев
    А правда, чего вы так долго ждали? Команды "сверху" не было? А свою инициативу, оперативную, боевую - или... тоже нел...Уничтожение харьк...
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    Вот с действиями на законодательном уровне как раз и не складывается. Засада полная. А у гаранта  видимо других дел п...Точка невозврата

Уничтожение харьковской телевышки создало для ВСУ ряд проблем

Уничтожение харьковской телевышки создало для ВСУ ряд проблем

АВТОР: Анастасия Куликова Российские военные в понедельник уничтожили телевышку в Харькове. По словам экспертов, ВСУ давно превратили гражданский объект в военный, установив на него системы связи ПВО и прочее оборудование военного или двойного назначения.

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Комментарии
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Александр Салтановский
Только всё это надо было сделать не &quot;вчера&quot;, а на &quot;позапрошлой неделе&quot;, и так чтоб было на всей территории укрорейха, чтоб ни ТВ, ни сотовой связи, ничего! Так ихние мозги быстрее придут в состояние адекватности!
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12 час.
Валера Морозов
Ребята, горжусь вами!
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2 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
А правда, чего вы так долго ждали? Команды &quot;сверху&quot; не было? А свою инициативу, оперативную, боевую - или... тоже нельзя?
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1 час.

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