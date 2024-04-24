Уничтожение харьковской телевышки создало для ВСУ ряд проблем

Александр Салтановский

Только всё это надо было сделать не "вчера", а на "позапрошлой неделе", и так чтоб было на всей территории укрорейха, чтоб ни ТВ, ни сотовой связи, ничего! Так ихние мозги быстрее придут в состояние адекватности!