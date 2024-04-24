АВТОР: Анастасия Куликова Российские военные в понедельник уничтожили телевышку в Харькове. По словам экспертов, ВСУ давно превратили гражданский объект в военный, установив на него системы связи ПВО и прочее оборудование военного или двойного назначения.
Уничтожение харьковской телевышки создало для ВСУ ряд проблем
Комментарии
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Александр Салтановский
Только всё это надо было сделать не "вчера", а на "позапрошлой неделе", и так чтоб было на всей территории укрорейха, чтоб ни ТВ, ни сотовой связи, ничего! Так ихние мозги быстрее придут в состояние адекватности!
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12 час.
Валера Морозов
Ребята, горжусь вами!
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2 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
А правда, чего вы так долго ждали? Команды "сверху" не было? А свою инициативу, оперативную, боевую - или... тоже нельзя?
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1 час.
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