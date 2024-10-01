54 тысячи запросов обработали социальные координаторы фонда «Защитники Отечества» в Крыму

За время работы крымского филиала фонда «Защитники Отечества» в него обратилось 12 500 человек.С 1 июня 2023 года социальные координаторы приняли более 54 000 запросов от ветеранов специальной военной операции и членов их семей.
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