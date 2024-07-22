Полицейские Запорожской области, при проведении профилактического мероприятия, обнаружили трубчатый порох

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «О мерах нейтрализации террористических и экстремистских угроз» в Куйбышевском районе сотрудники отдела участковых уполномоченных полиции ОМВД России «Куйбышевский» осмотрели домовладение в селе Маринополь.
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