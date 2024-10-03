Невеста предложила мне взять в долг $20 тысяч, чтобы подготовиться к ее свадьбе

В вирусном видео на TikTok, набравшем более 2,7 миллиона просмотров, одна девушка обнародовала планы своей лучшей подруги на девичник стоимостью 20 тысяч долларов, и пользователи не могут поверить - такие действительно существуют?Девушка выложила слайд-шоу с двумя скриншотами переписки между ней и ее лучшей подругой, которая скоро выйдет замуж.