Уровень воды в реке Ишим в районе Абатского в Тюменской области достиг 1221 сантиметра

В Тюменской области ситуация с повышением уровня воды в реке Ишим остается напряженной. Согласно данным пресс-службы МЧС РФ, за последние сутки уровень воды прибавил 7 см в городе Ишиме и окрестностях села Абатского.
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