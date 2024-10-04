Российские музыкальные онлайн-сервисы начали маркировать артистов-иноагентов

Российские музыкальные сервисы "Звук", «Яндекс.Музыка», «VK Музыка» и «МТС Музыка» с 4 октября 2024 года начинают маркировать исполнителей-иноагентов, композиции которых размещены в их коллекциях, сообщил заместитель главы думского комитета по информационной политике Антон Горелкин в своем телеграм-канале.