Звезда «Реальных пацанов» Наумов попал в базу украинского «Миротворца»

Звезда «Реальных пацанов» Николай Наумов внесен в украинскую базу данных «Миротворец». Как сообщает Telegram-канал издания Daily Storm, поводом для этого стал выход финального эпизода сериала, в котором главные герои посещают находящихся в госпитале участников спецоперации.