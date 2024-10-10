АВТОВАЗ начал производство седанов Лада Аура[{"type":"text-block","attr":{},"content":"На головном предприятии АВТОВАЗа в Тольятти состоялась торжественная церемония запуска производства модели Лада Аура.
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