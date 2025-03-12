Около 27 школьников отравились в Екатеринбурге

t.me/Здоровье уральцев|Минздрав Свердловской области В Екатеринбурге отравились 27 школьников, проживающих в общежитии специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) Уральского федерального университета (УрФУ).
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