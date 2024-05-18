Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Пять лет правления Зеленского: Этот маленький неопрятный негодяй убил своих граждан больше, чем Пол Пот

Этот маленький, неопрятный человечек в хаки за какие-то пять лет изуродовал собственную страну, окровавил ее, и пустил в расход и бега несчастных украинцев REUTERS Автор: Виктория КУЗНЕЦОВА Киевлянка, оказавшаяся накануне СВО на территории России, следит за тем, что творится в родном городе по переписке со старыми знакомыми и соседями.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Чего ждать хорошего от этого закоренелого нациста.
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15 час.

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