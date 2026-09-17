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Царьград

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Пожар в СПбГУ 17 сентября: отменили занятия на 18 сентября

Пожар в СПбГУ 17 сентября: отменили занятия на 18 сентября

В здании Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ 17 сентября произошел пожар, который привел к отмене занятий на 18 сентября.

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