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Модернизация двигателя F135 прошла обзор снижения рисков

Модернизация двигателя F135 прошла обзор снижения рисков

Двигатель F135 для истребителей F-35 / © Pratt & Whitney, RTX Компания Pratt & Whitney сообщила 15 сентября о завершении Risk Reduction Design Review — проектного обзора, посвященного снижению рисков программы Engine Core Upgrade.

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