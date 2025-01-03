Asus представила ещё один «первый в мире» 27-дюймовый OLED-монитор с 4K и 240 Гц Всле...

Asus представила ещё один «первый в мире» 27-дюймовый OLED-монитор с 4K и 240 ГцВслед за MSI компания Asus представила свой дебютный игровой монитор с 27-дюймовым дисплеем QD-OLED разрешения 4K с частотой обновления 240 Гц.