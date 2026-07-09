Шахматист Крамник подал апелляцию на решение FIDE о его отстранении

Российский шахматист, носивший титул 14-го чемпиона мира Владимир Крамник, направил протест в отношении вердикта дисциплинарной комиссии Международной шахматной федерации (FIDE) по вопросам этики, согласно которому он временно лишен права участвовать в турнирах.
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