Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 425 подписчиков

Шахматист Крамник подал апелляцию на решение FIDE о его отстранении

Шахматист Крамник подал апелляцию на решение FIDE о его отстранении

Российский шахматист, носивший титул 14-го чемпиона мира Владимир Крамник, направил протест в отношении вердикта дисциплинарной комиссии Международной шахматной федерации (FIDE) по вопросам этики, согласно которому он временно лишен права участвовать в турнирах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии