Куба и Никарагуа отметили дни рождения революционеров Кастро и Борхе

В странах прошли мероприятия, посвященные памятной дате ГАВАНА, 14 августа. /ТАСС/. Сразу две страны Латинской Америки - Куба и Никарагуа - отметили во вторник дни рождения своих легендарных революционеров - 98 лет исполнилось бы Фиделю Кастро и 94 - одному из основателей Сандинистского фронта национального освобождения (СФНО) Томасу Борхе.