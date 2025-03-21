За госизмену – домашний арест. "Крыша" порешала? Подразделения Черноморского флота отправили на войну без бронежилетов

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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Н
Николай
У АРМИИ России д.б. ВСЁ ЛУЧШЕЕ, а этих &quot;друзей&quot; к стенке!!!
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10 час.
Михаил
Наказали, называется по головке погладили.К стенке без раговоров и судей туда же.
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7 час.
ВТ
Василий Топчий
Так генерал Попов в СИЗО, а этот хряк под домашним арестом.
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5 час.
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