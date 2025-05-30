В России указали на незамеченную сенсацию в вопросе переговоров с Украиной

Песков сообщил об отправке в Стамбул российской делегации для переговоров с Киевом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе очередного брифинга сообщил, что российская делегация отправилась в Стамбул для второго раунда переговоров с Украиной.
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