В России указали на незамеченную сенсацию в вопросе переговоров с Украиной

Песков сообщил об отправке в Стамбул российской делегации для переговоров с Киевом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе очередного брифинга сообщил, что российская делегация отправилась в Стамбул для второго раунда переговоров с Украиной.